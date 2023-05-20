Мельник рассказал об ожиданиях Киевом помощи от Берлина Мельник: Украина надеется на получение от Германии еще двух систем ПВО IRIS-T

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Система ПВО IRIS-T

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца 2023 года Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T. Они станут дополнением к двум системам, переданным Киеву Берлином ранее, отметил он в эфире национального телемарафона.

По состоянию на сегодня у нас есть две системы, которые уже на Украине, одна — с осени, другая была отправлена весной. Две [системы], которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть у нас будут четыре системы, которые нам обещали, — рассказал дипломат.

Он уточнил, что в Германии уже изготавливают еще четыре такие системы, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал передать Киеву на прошлой неделе. Они, как и ракеты к ним, будут готовы в течение этого года. По словам Мельника, Берлин обещал еще четыре системы IRIS-T и их должны поставить Украине «в течение следующих полутора лет».

Ранее Spiegel сообщил, что власти Германии собираются предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи стоимостью около €3 млрд. В рамках него Киев получит бронеавтомобили и танки, пусковые установки и ракеты к ним, а также большое количество боеприпасов. Федеральная канцелярия и другие ведомства в ходе секретных переговоров договорились о поставках на Украину в ближайшие недели «дополнительного вооружения».