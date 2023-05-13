Германия снабдит Киев небывалым количеством оружия и бронетехники Spiegel: ФРГ предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около 3€ млрд

Фото: defense.gov

Власти Германии собираются предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи стоимостью в районе €3 млрд, пишет Spiegel. В рамках него Киев получит бронеавтомобили и танки, пусковые установки и ракеты к ним, а также большое количество боеприпасов.

По данным Spiegel, федеральная канцелярия и другие ведомства в ходе секретных переговоров договорились о поставках на Украину в ближайшие недели «дополнительного вооружения на сумму около €2,7 млрд».

Таким образом ВСУ получат: 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, четыре ЗРК IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок и сотни ракет к ней, 200 разведывательных БПЛА, 100 боевых машин, 100 автомобилей тылового обеспечения. Кроме того, украинской армии предоставят большой запас боеприпасов, а с консервации снимут и доставят на Украину 15 зенитных комплексов «Gepard».