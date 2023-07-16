Военный эксперт рассказал, как можно обезвредить кассетные боеприпасы Военэксперт Суконкин: обезвредить неразорвавшиеся кассетные боеприпасы можно путем подрыва

Фото: МО РФ

Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы можно обезвредить стандартными способами, которые используют саперы, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Аналитик отметил, что определенный процент таких снарядов может нанести урон как военнослужащим, так и мирным жителям, в зависимости от того, куда он был выпущен.

Снаряд уничтожают на месте, если предмет представляет опасность и велика вероятность его подрыва при попытке перемещения. Обычно на него накладывают заряд взрывчатки и уничтожают взрывом, что приводит либо к его разрушению, либо к детонации, — рассказал Суконкин.

Также военный эксперт указал, что кассетные бомбы наиболее эффективны против пехоты на открытой местности или солдат в окопах. Суконкин пояснил, что снаряд такого типа состоит из суббоеприпасов меньшего размера, которые при раскрытии в воздухе разлетаются по определенной площади, при этом часть из них может разорваться не сразу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска могут применить кассетные боеприпасы для ударов по ВСУ в зоне СВО в качестве ответной зеркальной меры, если украинские военные первыми начнут использовать такие снаряды для атак по ВС РФ. Поставки кассетных бомб Киеву в начале июля анонсировали власти США.