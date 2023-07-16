США сообщили, разрешат ли Европе тренировать летчиков ВСУ на F-16 Салливан: США разрешат союзникам обучать ВСУ управлять истребителями F-16

Фото: US Air Force

Президент США Джо Байден дал «зеленый свет» обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 в европейских странах, сообщил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан. В интервью CNN он добавил, что Вашингтон предоставит все необходимое для тренировок.

Президент дал зеленый свет, и мы дадим разрешение, поддержим, поспособствуем и предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали проходить обучение на F-16 так скоро, как только европейцы будут готовы, — указал Салливан.

Европейские власти почти готовы приступить к обучению ВСУ, добавил он. Им потребуется еще несколько недель, в течение которых будет подготовлено все необходимое.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат рассказал, на каком этапе находится обучение украинских пилотов. По его словам, ВСУ еще не приступили, однако уже готовятся к соответствующему процессу.

Игнат отказался давать подробности, добавив, что информация является чувствительной. Он также отметил, что украинские пилоты не смогут пообщаться с представителями средств массовой информации, несмотря на большое количество запросов.