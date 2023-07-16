Стало известно, на каком этапе обучение украинских пилотов управлению F-16 Спикер ВВС Украины Игнат: пилоты еще не приступили к обучению на F-16, но готовятся

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Авиасимулятор F16

Украинские пилоты еще не приступили к обучению на истребителях F-16, однако готовятся к этому, сообщил советник командования ВВС страны Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. По его словам, конфиденциальную информацию о подготовке военных распространять не будут.

Когда состоится передача техники (F-16. — NEWS.ru) — это будет известно... Но чувствительная информация распространяться не будет, прошу с пониманием отнестись к ситуации. Летчики сейчас готовятся отправиться на учебу, и поговорить представителям СМИ с ребятами, которые поедут, вряд ли удастся. Хотя есть тысячи запросов, — сказал Игнат.

Ранее сообщалось, что страны Европы до настоящего времени не получили формального разрешения США на обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Приступить к обучению можно только после формального решения Госдепа по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне заявили, что запрос находится на рассмотрении.

До этого начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал Дуглас Симс заявил, что сложившиеся в настоящее время условия конфликта на территории Украины не подходят для применения американских истребителей F-16. Он назвал ситуацию «неидеальной», подчеркнув, что российская армия располагает серьезными средствами противовоздушной обороны.