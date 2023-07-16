Взрыв прогремел в Харькове после объявления воздушной тревоги

Фото: МО Украины

Взрыв прогремел на территории Харькова, сообщил Telegram-канал Readovka. По его данным, Вооруженные силы России атаковали железнодорожные пути. Информацию о прилетах также подтвердили местные власти. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как уточнил канал, пораженные железнодорожные пути использовались для снабжения украинской армии, также взрыв прогремел вблизи главного материально-технического склада ВСУ. Readovka пишет, что там хранилась военная техника, переданная Киеву западными союзниками.

Издание «Страна.ua» сообщило, что в нескольких районах города отключили электричество.

Ранее власти Харьковской области объявили воздушную тревогу. Сирены также были включены еще в шести регионах Украины. Среди них Киевская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Днепропетровская области.

В воскресенье, 16 июля, взрывы также прогремели на территории Сум на северо-востоке Украины. Власти города объявили воздушную тревогу. Сирены работали на протяжении получаса.

Ранее Вооруженные силы России атаковали два пункта управления дронами ВСУ по наводке беспилотного комплекса «Орлан». Также был уничтожен пункт временной дислокации личного состава украинской армии. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z».