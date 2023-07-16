Власти семи регионов Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сирены воздушной тревоги звучат в семи регионах Украины, следует из данных онлайн-карт Министерства цифровой трансформации страны. Речь идет о Киевской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Уточняется, что воздушная тревога также была объявлена в Киеве. В столице Украины сирены зазвучали в 18:53 по местному времени. Информация о взрывах на территориях названных областей на данный момент не поступала.

ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября прошлого года. Обстрелы фиксируются на предприятиях, связанных с энергетикой, оборонной промышленностью, военным управлением и связью.

Ранее взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины. Власти города объявляли воздушную тревогу. Сирена звучала на территории Сум на протяжении получаса.

Днем ранее воздушную тревогу также объявляли в Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Согласно данным Министерства цифровой трансформации страны, сирены включились в 21:51.