Опубликованы кадры авиаудара ВС РФ по двум военным объектам ВСУ Опубликованы кадры авиаудара по зданию пункта управления БПЛА и месту дислокации частей ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео авиаудара российских военнослужащих по пункту управления БПЛА ВСУ по наводке беспилотного комплекса «Орлан». Кроме того, ВС РФ уничтожили место временной дислокации личного состава украинской армии.

На видео показаны кадры ликвидации двух военных объектов противника, ВС РФ поразили цель прямым попаданием.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажем вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. По информации военного ведомства, ВСУ занимали огневую позицию под прикрытием лесополосы. До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения пехоты ВСУ разведчиками 58-го отдельного батальона спецназначения. По информации канала, украинские военнослужащие пытались скрытно атаковать позиции ВС РФ, однако были уничтожены огнем минометов при корректировке с БПЛА. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кроме того, были опубликованы кадры уничтожения украинских танков под Донецком. Вражеская техника была уничтожена при помощи дрона-камикадзе проекта «Рой возмездия» под управлением операторов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Также в Сети разместили видео ликвидации военнослужащими Южной группировки войск пехоты ВСУ на Северском направлении.