Зам Шойгу проверил жалобы мобилизованных на командира Власти ХМАО: заместитель Шойгу поговорил с бойцами из Югры после жалоб на командира

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин в зоне спецоперации встретился с бойцами полка 1307, которые жаловались на неуставные отношения со стороны командира, сообщили РБК в пресс-центре правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Информацией поделился глава регионального Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, также ездивший в зону СВО для проверки по поручению властей Югры.

Логинов рассказал, что Горемыкин встретился с личным составом полка, в том числе и с югорчанами.

Генерал-полковник на месте озвучил установки относительно соблюдения графика предоставления отпусков военнослужащим, а также обозначил ряд кадровых решений Минобороны, — уточнили в пресс-центре.

Мобилизованные из Югры и прежде жаловались на неподобающее отношение со стороны командира с позывным Гюрза. После первых сообщений губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась в Минобороны и военную прокуратуру, после чего поступило сообщение о замене командира. Однако родственники мобилизованных сообщили, что командир остался тот же, поменялся его позывной — вместо Гюрзы он стал Сирийцем. После жалоб его отношение к подчиненным стало хуже. Получив новые жалобы, Комарова обратилась к Горемыкину.

Мобилизованные из Югры, в частности, жаловались, что им не предоставляют отпуска, не отмечают в военных билетах участие в СВО. Также их не устраивали угрозы избиения и физической расправы.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск жителя Пензы Максима Моисеева к Минфину РФ из-за незаконного уголовного преследования. Поводом для обращения стало дело за уклонение от мобилизации. Моисеев отказался взять мобилизационную повестку, и на него завели дело, хотя ст. 328 УК РФ применяется только к тем, кого призывают на срочную службу.