Житель Пензы отказался взять мобилизационную повестку и отсудил компенсацию

Фото: Кошелев Илья/NEWS.ru

Суд удовлетворил иск жителя Пензы Максима Моисеева к Минфину РФ из-за незаконного уголовного преследования, сообщает проект «Военные адвокаты» в Telegram. Поводом для обращения стало дело за уклонение от мобилизации. Моисеев отказался взять мобилизационную повестку, и на него завели дело, хотя ст. 328 УК РФ применяется только к тем, кого призывают на срочную службу.

Истец требовал выплатить ему 300 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Суд назначил компенсацию в размере 20 тысяч рублей. В начале октября 2022 года прокуратура признавала возбуждение уголовного дела против Моисеева незаконным, главу пензенского СК привлекли к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело против жителя Пензы по ст. 328 УК РФ за уклонение от мобилизации было возбуждено в конце сентября 2022 года. По данным правозащитников, это единственное дело, возбужденное по ней. После этого Моисеева задерживал ОМОН, мужчину на двое суток помещали в изолятор временного содержания.

3 июля Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, но спустя неделю он вновь сбежал.