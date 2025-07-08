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08 июля 2025 в 17:47

Россияне нашли «пальцы дьявола» в лесу

Грибники под Пензой обнаружили Антурус Арчера

Антурус Арчера Антурус Арчера Фото: Dieter Hopf/Global Look Press

Грибники обнаружили в лесу под Пензой редкий и пугающий на вид гриб — Антурус Арчера, более известный как «пальцы дьявола». Открытием они поделились во «ВКонтакте». По словам очевидцев, странное существо внешне напоминало яркое пирожное, изъеденное со всех сторон, с крупными отверстиями в шляпке и отсутствием привычной ножки.

В действительности речь идет о редком представителе грибного мира, появляющемся в виде белого яйца, из которого со временем вырастают от четырех до восьми красных отростков, покрытых темной слизью. Они источают сильный запах, схожий с запахом гниющего мяса, чтобы привлечь разносящих споры насекомых.

Антурус Арчера — экзотический гриб родом из Австралии и Тасмании. В России его можно встретить в лесах с влажной почвой, богатой перегноем. Хотя он и не считается ядовитым, специалисты не рекомендуют употреблять его в пищу.

Ранее ученые Ботанического сада-института во Владивостоке впервые в России применили метод микроклонального размножения для сохранения редкого остролодочника волосистого, занесенного в Красные книги нескольких регионов. После года экспериментов с питательными средами и регуляторами роста исследователи добились всхожести семян на уровне 41,6% и успешного укоренения клонов.

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