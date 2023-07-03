Мобилизованный из Томска осужден за два побега из части Мобилизованный из Томска получил семь лет колонии за два побега из части

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Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части, сообщает пресс-служба суда. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.

К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 3.1 и 5 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых ему по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — заявили в суде.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Военнослужащего осудили за троекратное дезертирство.

До этого Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии мобилизованного, сбежавшего из тренировочного лагеря. По данным следствия, 29 декабря 2022 года рядовой самовольно покинул часть и отправился к себе домой.