Муж с женой отсудили круглую сумму за грубость московского таксиста Супруги отсудили 80 тысяч рублей после опоздания на рейс из-за грубого таксиста

Супружеская пара отсудила компенсацию у компании-перевозчика за опоздание на рейс в московском аэропорту Шереметьево из-за грубости таксиста, сообщает «МК». Семейной паре должны будут выплатить почти 80 тысяч рублей.

По данным издания, все произошло 10 октября 2024 года, когда муж с женой вызвали такси до аэропорта Шереметьево для вылета в Саранск. По дороге таксист начал грубо нарушать правила, а на замечания отвечал нецензурной бранью. В итоге супруги потребовали отменить поездку и их высадили прямо на магистрали. Пока они дождались другого такси и добрались до аэропорта уже было поздно. В итоге семейной паре пришлось добираться до Саранска на поезде.

Супруги обратились с иском в суд. Компания-агрегатор была признана ненадлежащим ответчиком, так как только предоставляла свою платформу для оформления заказа. Перевозчик тоже пытался снять с себя ответственность, однако суд подтвердил, что при оформлении заказа договор заключался именно с ним.

В итоге паре присудили компенсацию в 77,2 тысячи рублей. В эту сумму вошла стоимость такси, билетов на самолет и поезд, а также компенсация морального вреда.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отсудила 100 тысяч у МВД РФ после того, как дежурный отделения проигнорировал просьбы о помощи и ее мужа забили до смерти. Женщина намерена обжаловать решение суда, так как считает такую сумму крайне маленькой. Изначально в иске она указывала 3 млн рублей.