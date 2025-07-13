В Германии предложили вернуть всеобщий призыв в армию

В Германии необходимо обсудить возвращение всеобщей воинской повинности, заявил глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер. По его мнению, только так можно обеспечить необходимое количество кадров для бундесвера на фоне изменившейся обстановки в Европе, передает телеканал ZDF.

Я являюсь сторонником всеобщей воинской повинности, поскольку считаю, что с учетом меняющейся ситуации в области безопасности в Европе, с учетом того, что идет война, и с учетом выводов, которые мы из нее сделали, чтобы лучше защитить себя, требуется кадровое оснащение бундесвера, — заключил Штайнмайер.

Президент отметил, что полагаться исключительно на добровольцев недостаточно. По его словам, рост численности армии потребует системных решений, в том числе создания условий для возвращения призыва. После его отмены в 2011 году инфраструктура частично утрачена, и полноценное возобновление процесса потребует времени. Штайнмайер также подчеркнул, что Германия должна сделать выводы из конфликта на Украине.

Ранее Дания объявила о введении обязательного военного призыва для девушек с 18 лет, следуя примеру Норвегии и Швеции. Власти также увеличили срок службы для всех призывников с четырех до 11 месяцев. Ожидается, что к 2033 году ежегодное количество новобранцев вырастет с 4700 до 6500 человек.