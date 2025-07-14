Зеленский требует от Рады продлить военное положение и мобилизацию Зеленский внес законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации. Соответствующие документы появились на сайте украинского парламента. Продлить оба режима предлагается на три месяца.

В случае если парламент примет законопроекты, то военное положение и мобилизация на Украине будут продлены с 7 августа еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. Последнее продление этих режимов Рада поддержала 16 апреля — до 6 августа.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил об учащении случаев организованного сопротивления работникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) со стороны украинских граждан. В разных регионах Украины местные жители выходят на улицы и препятствуют принудительной мобилизации людей на фронт.

До этого в Харькове задержали 33-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании территориального центра комплектования. Конфликт начался со ссоры у военкомата, после чего подозреваемый вернулся с боевой гранатой Ф-1. При обыске в его квартире нашли еще одно взрывное устройство. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.