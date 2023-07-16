Побывавший в российском плену американский военный вернется на Украину

Фото: AP/TASS

Американский военный Александр Дрюке

Американский военный Александр Дрюке вернется на Украину спустя два месяца после освобождения в результате обмена пленными между США и Россией, передает ABC News. В интервью изданию он заявил, что считает страну своим «вторым домом».

Дрюке был захвачен российскими военными в ходе спецоперации в 2022 году. Он прибыл на родину спустя два месяца и начал помогать Киеву гуманитарной помощью в общественном центре. Теперь он намерен вернуться на Украину, чтобы продолжить участвовать в боевых действиях.

Я чувствую себя довольно хорошо <…> Украина для меня как второй дом, так что приятно снова быть дома, — заявил военный.

Американец при этом признается, что подходить близко к российским позициям он не планирует. Военный верит, что получил второй шанс. Он также признался, что намерен инструктировать ВСУ на случай их попадания в плен.

При этом несколькими неделями ранее Дрюке признавался, что не поехал бы на Украину, если бы знал подробности о ситуации. Он также добавил, что ему не платили обещанное жалование, которое должно было составить $3,5 тысячи каждый месяц.

Наемник отметил, что проходил обучение у зарубежных инструкторов. В связи с этим контактировать с украинскими военными ему не приходилось.