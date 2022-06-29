Наемник из США заявил, что жалеет о своей поездке на Украину Наемник из США Александр Дрюке призвал американцев не повторять его ошибок и не выступать на стороне ВСУ на Украине

Фото: Соцсети

Александр Дрюке

Американский наемник Александр Дрюке, который воевал на стороне ВСУ и попал в плен на Украине, заявил, что не знал всей полноты происходящего, пишет РИА Новости. По его словам, если бы он осознавал, что на самом деле происходит в Донбассе и рядом с ним, он бы туда просто не отправился.

Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде, — рассказал он.

Наемник обратился к другим желающим воевать на стороне Украины, он призвал их учиться на его ошибках и сначала подробно изучить все данные о конфликте. Он поделился, что ему обещали выплачивать порядка $3,5 тысячи каждый месяц, если он согласится отправиться на передовую. Однако своих денег американец так и не увидел.

Военный отметил, что тренировками занимались зарубежные инструкторы, поэтому контакта с украинцами у него было крайне мало. На Украине он встречал людей, которые приехали из США, Канады, Франции, Германии, а также из разных стран Латинской Америки. Наемник подтвердил, что власти Донецкой Народной Республики разрешили ему пообщаться с его родственниками.

Ранее стало известно, что союзные войска взяли в плен двух американцев под Харьковом. Это 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Оба ранее были военнослужащими американской армии.