Американский наемник Александр Дрюке, который воевал на стороне ВСУ и попал в плен на Украине, заявил, что не знал всей полноты происходящего, пишет РИА Новости. По его словам, если бы он осознавал, что на самом деле происходит в Донбассе и рядом с ним, он бы туда просто не отправился.
Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде, — рассказал он.
Наемник обратился к другим желающим воевать на стороне Украины, он призвал их учиться на его ошибках и сначала подробно изучить все данные о конфликте. Он поделился, что ему обещали выплачивать порядка $3,5 тысячи каждый месяц, если он согласится отправиться на передовую. Однако своих денег американец так и не увидел.
Военный отметил, что тренировками занимались зарубежные инструкторы, поэтому контакта с украинцами у него было крайне мало. На Украине он встречал людей, которые приехали из США, Канады, Франции, Германии, а также из разных стран Латинской Америки. Наемник подтвердил, что власти Донецкой Народной Республики разрешили ему пообщаться с его родственниками.
Ранее стало известно, что союзные войска взяли в плен двух американцев под Харьковом. Это 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Оба ранее были военнослужащими американской армии.