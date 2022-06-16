Опубликовано первое фото попавших в плен под Харьковом наёмников

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Сети появилось первое фото попавших в плен под Харьковом американских наёмников. Кадры с Александром Друке и Энди Хьюеном опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

О взятии в плен на Украине американских наёмниках сообщил британский еженедельник The Telegraph. Военные попали в плен под Харьковом, куда отряд иностранцев был послан без должной разведки и столкнулся с колонной российской бронетехники, сообщило издание. Напарник военнопленных добавил, что их отряд состоял всего лишь из десяти человек.

После этого сообщения пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс прокомментировал взятие в плен своих соотечественников. По его словам, американская сторона внимательно следит за развитием событий. Другой представитель властей США, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом в курсе о взятых в плен гражданах США, но достоверность этого пока подтвердить не может.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США пока не обращались в МИД России в связи с сообщениями об американских наёмниках. Она также пообещала перепроверить информацию об их задержании.