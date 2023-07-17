В Анкаре рассказали о будущем зерновой сделки ТАСС: шансы продления зерновой сделки минимальны, но переговоры продолжаются

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переговоры по вопросу будущего зерновой сделки продолжаются, но шансы на успех минимальны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре. Он уточнил, что компромиссу поспособствуют конкретные договоренности об экспорте российской продукции, о чем долгое время говорила российская сторона.

Вероятность ее продления крайне минимальна. 99% того, что она завершится, и только 1% остается на то, что лидеры двух стран обсудят вопрос в срочном порядке и продлят договоренности. Но стороны все еще ведут переговоры. Можно сказать, что несколько часов еще есть. Если не найдется компромисс, то сделка точно прекратится, — сказал он.

По словам источника, Украина получает значительные доходы от экспорта зерна, которые вкладывает в военный сектор, так что «претензии РФ к сделке достаточно понятны».

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморское продовольственное соглашение вошло в историю как пример важного дипломатического успеха, а сам он «до последнего» боролся за продление сделки.