Посольство России в Белоруссии передало Украине ноту по зерновой сделке Посол России в Белоруссии Грызлов сообщил, что дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке

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Посольство РФ в Минске сообщило, что передало Киеву ноту по зерновой сделке, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. По его словам, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

В документе, в частности, сказано, что Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия, в связи с чем выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля текущего года, — сообщил Грызлов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что зерновая сделка фактически прекратила свое действие 17 июля. При этом он подчеркнул, что часть договоренностей, касающихся РФ, так и не была выполнена. По словам Пескова, Москва готова вернуться к реализации соглашения в случае, если российская часть сделки будет выполнена. При этом ЧП на Крымском мосту не повлияло на решение России об участии в договоренностях, подытожил он.

Ранее профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил, что объемы ввозимого в Польшу зерна с Украины являются шокирующими. За первые четыре месяца 2023 года с Украины было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года.