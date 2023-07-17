Как подорвали Крымский мост: что такое морские дроны, какие есть у ВСУ ВСУ могли использовать для атаки американские технологии

Фото: МО Украины

Украинские дроны-камикадзе

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ (НАК), в ночь на 17 июля Крымский мост был подорван беспилотными надводными аппаратами. Как устроены морские дроны, какие типы стоят на вооружении Украины — в материале NEWS.ru.

Что известно о надводных дронах, атаковавших Крымский мост

По данным НАК, подрыв Керченского моста произошел с помощью надводных дронов: «В 3:05 [17 июля] двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок».

СК завел уголовное дело по статье «Террористический акт». В ведомстве Александра Бастрыкина добавили, что в рамках уголовного дела «устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению подрыва путепровода, соединяющего Крым с материковой Россией».

Как писал ранее NEWS.ru со ссылкой на украинские СМИ, атака на Крымский мост — совместная операция Службы безопасности Украины (СБУ) и военно-морского флота страны.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — говорится в сообщениях украинских СМИ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным Mash, для атаки могли использоваться «модернизированные надводные дроны». У поврежденной опоры были найдены обломки водных мотоциклов, уточнил Telegram-канал.

«В районе атаки у 145-й опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ научились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров. Кроме того, в момент теракта в небе над Черным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper», — говорилось в сообщении канала.

Фото: МО Украины Украинские дроны-камикадзе

Что такое морские беспилотники, когда они использовались Украиной

В Минобороны РФ сообщали про беспилотные катера, когда рассказывали о попытках атаковать корабли ЧФ «Иван Хурс» 24 мая и «Приазовье» 11 июня. Впоследствии военное ведомство отчиталось об уничтожении аппаратов, задействованных в атаках.

Про применение морских БПЛА накануне рассказывал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщив, что в ночь на 16 июля несколько беспилотников пытались атаковать город со стороны мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, но были сбиты ПВО или подорваны. В их числе были «два надводных беспилотника на внешнем рейде».

В беседе с NEWS.ru военный аналитик Василий Дандыкин не исключил, что при подрыве Керченского моста «использовались те же самые беспилотники, что и вчера во время атаки на Севастополь». Также он рассказал, что представляют собой эти аппараты.

«Такие беспилотники имеют аппаратуру наведения. Это такой же воздушный беспилотник, только на воде, есть надводные и подводные. Он идет в погруженном состоянии, начинен взрывчаткой, максимальное расстояние зависит от мощности двигателя. Дрон идет по заданному маршруту, может нести от 30 до 50 кг взрывчатки. Они небольшого размера, сейчас США сильно продвинулись в этом плане, у них есть беспилотники, которые могут пройти тысячу миль (более 1,6 тысячи километров. — NEWS.ru). Разработка ведется очень серьезная», — пояснил Дандыкин.

Какие типы надводных дронов использует Украина. Можно ли от них защититься

Украинский флот использует морские беспилотники «Микола-3», которые, по данным издания «Военное обозрение», применялись в атаке на Севастополь 29 октября 2022 года. Каждый такой дрон опасен, говорилось в публикации издания.

«В отличие от воздушных дронов, его непросто обнаружить, а заряд взрывчатки он несет несоизмеримо больший. При этом ничего экстраординарного в конструкции катера нет. Это 5,5-метровая лодка полной массой до одной тонны, с автономностью до 60 часов и максимальной скоростью 80 км/ч. Плавающий камикадзе может взять до 200 кг взрывчатки, однако масса полезной нагрузки может варьироваться в зависимости от удаленности целей», — писало «Военное обозрение».

Фото: МО Украины Дрон-камикадзе «Микола-3»

Авторы публикации также отмечали, что «Микола-3» может дистанционно управляться «практически с любого ноутбука». Помимо этого, в статье говорилось, что эти украинские беспилотники были созданы на базе американских морских дронов UUV MANTAS T-12, которые Киев получил в апреле 2022 года.

«Количество переданных изделий [UUV MANTAS T-12] не разглашалось, но общая стоимость поставок приблизилась к $800 млн», — сообщало «Военное обозрение».

По словам Василия Дандыкина, если беспилотник такого типа «идет в подводном состоянии, его нелегко обнаружить ночью».

Военный аналитик предположил, что после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года «наземно и по воздуху» там должно быть «все перекрыто, но здесь каким-то образом сумели подойти». По мнению Василия Дандыкина, «меры безопасности зависят от средств обнаружения, здесь нужно комплексное решение вопроса».

Могут ли повториться атаки на Крымский мост

Подрыв Крымского моста может стать началом серии подобных атак, потому что морские дроны относительно недороги, а технология их производства налажена, заявил украинский военный аналитик Роман Свитан в интервью Telegram-каналу «Можем объяснить».

По его словам, Киев уже наладил массовый выпуск морских дронов, на которые можно устанавливать авиабомбы, в массовом количестве оставшиеся на Украине с советских времен. Свитан добавил, что для радаров такие дроны почти не видны из-за малого размера надводной части. Заметить их можно только визуально, а поразить — прямой наводкой, поэтому удары происходят ночью, резюмировал украинский военный аналитик.

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