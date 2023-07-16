Массированное нападение БПЛА и катеров на Крым: как ВСУ атакуют РФ 16 июля Подробности диверсий и атак на российской территории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ обстреляли из «Градов» район центрального рынка в приграничном городе Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате атаки погибла мирная жительница, которая в момент обстрела ехала по тротуару на велосипеде. По данным ТАСС, украинские военные ударили по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами. Кроме того, ВС РФ отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Подробности атак ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru

Как Севастополь подвергся нападению БПЛА

В ночь на 16 июля девять беспилотников и два безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать город со стороны мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, системы противовоздушной обороны, флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сумели отразить атаку.

Фото: МО Украины

«Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — сообщил Развозжаев.

Еще один беспилотник сбили в районе мыса Манганари в Севастополе. Губернатор отметил, что никакие объекты в городе и акватории не пострадали.

В Министерстве обороны РФ подтвердили отражение нападения дронов, назвав инцидент террористической атакой. По данным ведомства, пять летательных аппаратов потерпели крушение из-за работы средств радиоэлектронной борьбы, два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря.

Видео успешной работы экипажей Черноморского флота по безэкипажному украинскому катеру опубликовал Telegram-канал «Рыбарь». Минобороны РФ эти кадры не комментировало.

Как уточняется в публикации, судно относится к сложному для поражения надводному объекту. Подобные катера отличаются маневренностью и быстроходностью, поэтому российские военнослужащие используют против них стрелковое оружие. Отмечается, что момент ликвидации украинского беспилотника на видео не попал, однако его уничтожение было произведено.

ВСУ обстреляли Белгородскую область из ствольной артиллерии и гранатомётов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ за 15 июля:

В Белгородском районе по с. Красный Хутор выпущено 18 артиллерийских снарядов, по с. Журавлевка — 9. Из артиллерии и гранатомета обстреляли с. Наумовка — зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов, ни в одном из н. п. пострадавших и разрушений не было.

В Краснояружском районе по окраине с. Вязового было выпущено пять артиллерийских снарядов. Осколками снарядов поврежден фасад сельскохозяйственного предприятия и забор, пострадавших не было. Также под обстрел попал поселок Прилесье — зафиксировано четыре прилета, обошлось без последствий.

В Борисовском районе под обстрел попала окраина с. Козачье Рудченское — зафиксировано 10 прилетов. Никто не пострадал, разрушений не было.

В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по с. Новая Таволжанка — два артиллерийских снаряда, по МАПП «Шебекино» — 12 минометных снарядов. Также один минометный снаряд был выпущен по хутору Мухин. В результате обстрела был поврежден частный дом — выбиты окна и посечен фасад. Ни в одном из н. п. пострадавших не было.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Кто погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области

По сообщению губернатора Белгородской области, после атаки ВСУ 16 июля по району центрального рынка в Шебекино один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Повреждения также получили фасад торгового павильона и два автомобиля, уточнил он.

О гибели мирного жителя в Белгородской области также сообщал Telegram-канал Mash. В публикации уточняется, что предварительно ещё одна женщина была ранена и находится в тяжёлом состоянии. Обстрел Шебекино начали в 09:30 по местному времени. Для атаки населенного пункта ВСУ использовали реактивную систему залпового огня «Град». ⠀

ВСУ весь день обстреливают Донецкую Народную Республику

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК) заявили, что 16 июля, начиная с 00:00 мск, ВСУ 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

В Telegram-канале СЦКК отметили, что ВСУ нанесли удары:

В 00:05 в направлении н. п. Нетайлово и Киевского района Донецка выпущено семь 155 мм снарядов.

В 04:50 в направлении н. п. Карловка Куйбышевского района выпущено пять 155 мм снарядов.

В 05:00 в направлении н. п. Семеновка и н. п. Макеевка Червоногвардейского района выпущено шесть снарядов 155 мм.

В 06:25 в направлении н. п. Семеновка и н. п. Макеевка Червоногвардейского района выпущено пять 155 мм снарядов.

В 07:20 в направлении н. п. Желанное Первое и Кировского района Донецка выпущено пять снарядов 155 мм.

В 08:05 в направлении н. п. Семеновка и н. п. Макеевка Червоногвардейского района выпущено четыре 155 мм снаряда.

В 08:45 в направлении н. п. Дзержинск и н. п. Горловка Центрально-Городского района выпущено восемь 152 мм снарядов.

В 10:55 в направлении н. п. Уманское и Киевского районы Донецка выпущено шесть 155 мм снарядов.

В 11:10 в направлении н. п. Галицыновка и Кировского района Донецка выпущено пять 155 мм снарядов.

В 11:20 в направлении н. п. Дзержинск и н. п. Горловка Никитовского района выпущено восемь 152 мм снарядов.

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли удар по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами

ВСУ нанесли удар по юго-западной части Луганска, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, атака была произведена дальнобойными кассетными боеприпасами.

«Ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов. Могу предположить, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью», — рассказал Марочко.

Он отметил, что взрывов было несколько, однако пока невозможно сказать, какую именно ракету использовали украинские военнослужащие.

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