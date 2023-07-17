«Наблюдаем с интересом»: СБУ отреагировала на подрыв Крымского моста В СБУ заявили, что с интересом наблюдают за ситуацией на Крымском мосту

Фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины раскроет все детали ЧП на Крымском мосту после победы Киева в конфликте, заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко местному изданию «РБК-Украина». По словам Дехтяренко, глава спецслужбы Василий Малюк ранее отмечал, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения боевых действий позволяют перерезать логистические пути противника.

Пока мы с интересом наблюдаем, — заявил представитель СБУ.

Национальный антитеррористический комитет России ранее сообщил, что ночью 17 июля Крымский мост атаковали два надводных дрона ВСУ. НАК заявил, что по факту удара по переправе возбуждено дело по статье о террористическом акте. Ранее СК России показал видео с работой следователей на месте ЧП.

В результате атаки ночью на Крымском мосту погибла семейная пара, 40-летний мужчина и 36-летняя женщина из Нового Оскола, при этом выжила их несовершеннолетняя дочь, ехавшая с ними в машине. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, она в сознании, у нее сочетанная травма. Ранее в СМИ появились фотографии автомобиля погибшей семьи после ЧП на мосту.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что вблизи порта Кавказ в Краснодарском крае обнаружили ударный беспилотник. Участвовал ли БПЛА в атаке по мосту, по словам Коца, неизвестно, при этом журналист предположил, что параллельно с надводными дронами этот БПЛА могли задействовать в попытке атаки и по паромной переправе. Коц также показал фотографии дрона, которые ему прислал подписчик.