СКР поделился видеокадрами с места теракта на Крымском мосту

Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видеокадры с места теракта на Крымском мосту, при котором погибли два человека и была ранена несовершеннолетняя девочка. На видеокадрах показана следственная группа, а также люди, расчищающие поврежденное полотно переправы от обломков и строительного мусора.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. Позднее стало известно, что в результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ведомстве также заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани и просевший — в направлении города Керчи, сообщили в ведомстве.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что равнозначными Крымскому мосту целями на Украине являются железнодорожные туннели на Западной Украине, а также центр Киева, Генштаб ВСУ и запасной командный пункт во Львове.