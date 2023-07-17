Названы равнозначные Крымскому мосту цели на Украине Эксперт Матвийчук заявил о необходимости ударить по железнодорожным туннелям Западной Украины

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Бескидский туннель

Равнозначными Крымскому мосту целями на Украине являются железнодорожные туннели на Западной Украине, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, удары по ним полностью нейтрализуют железнодорожное сообщение Украины, а европейские депутаты не смогут больше использовать этот маршрут для визитов в Киев.

Это туннель в Закарпатье, железнодорожные туннели на Западной Украине. Их разрушение полностью парализует украинский железнодорожный транспорт, и европейские депутаты больше не смогут использовать этот маршрут для осмотра Киева, — сказал он.

Матвийчук также заявил об эффективности ударов по центру Киева, по Генеральному штабу Украины и по запасному командному пункту во Львове. Эксперт убежден, что только таким способом Россия должна ответить на теракт, совершенный Киевом в ночь на 17 июля на Крымском мосту.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. В результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что атака на Крымский мост была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ведомстве также заявили о возбуждении уголовного дела по статье «террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани, и просевший — в направлении города Керчи, сообщили в ведомстве.