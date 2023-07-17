Обломки ударного беспилотника обнаружены неподалеку от порта Кавказ

Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ударный БПЛА был обнаружен на берегу близ порта Кавказ в Краснодарском крае, сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, беспилотник мог участвовать в ночной атаке на Крымский мост вместе с надводными дронами. В частности, предполагается, что этот аппарат планировалось использовать для нападения на паромную переправу.

Вместе с тем военкор подчеркнул, что обнаруженный на побережье беспилотник мог быть подавлен российскими военными и раньше. В таком случае он не имеет никакого отношения к атаке на Крымский мост.

Александр Коц ранее заявил, что Украина пытается уничтожить логистику на Крымском полуострове. По его мнению, Киев «очень методично» подходит к данному вопросу и воспринимает Крым как главную российскую тыловую базу на южном фронте.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru ранее назвал характеристики атаковавших Крымский мост беспилотников. По его словам, надводные дроны могут нести от 30 до 50 кг взрывчатки. Кроме того, они оснащены аппаратурой наведения и мало отличаются по своему устройству от БПЛА.

По данным СМИ, атака на Крымский мост произошла в районе трех часов ночи 17 июля. Сперва раздался один взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Telegram-каналы писали, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель супружеской пары в результате ЧП. Их 14-летняя дочь госпитализирована.