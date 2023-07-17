Военэксперт назвал характеристики атаковавших Крымский мост беспилотников Военный эксперт Дандыкин: надводные беспилотники могут нести от 30 до 50 кг взрывчатки

Фото: СК РФ

Для удара по Крымскому мосту могли использоваться те же беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что и при вчерашней атаке на Севастополь, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, подобные дроны имеют аппаратуру наведения, а по своему устройству они мало чем отличаются от воздушных БПЛА.

Это такой же воздушный беспилотник, только на воде, есть надводные и подводные. Он идет в погруженном состоянии, начинен взрывчаткой, максимальное расстояние зависит от мощности двигателя. Дрон идет по заданному маршруту, может нести от 30 до 50 кг взрывчатки. Они небольшого размера, сейчас США сильно продвинулись в этом плане, у них есть беспилотники, которые могут уходить на тысячу миль, — сказал Дандыкин.

Как подчеркнул военный эксперт, если беспилотник идет в подводном состоянии, ночью его обнаружить нелегко. В связи с этим нужно быть бдительными на всех направлениях.

После того теракта на Крымском мосту на земле и по воздуху думаю все перекрыто, но здесь каким-то образом сумели подойти. Меры безопасности зависят от средств обнаружения, при необходимости принимать гидроакустические станции, нужно комплексное решение вопроса, — добавил Дандыкин.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. В результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В в Национальном антитеррористическом комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани, и просевший — в направлении города Керчи, сообщили в ведомстве.