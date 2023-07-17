Опубликованы фотографии автомобиля погибшей при ЧП на Крымском мосту семьи

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Мужчина и женщина из Белгородской области, погибшие в результате ЧП на Крымском мосту, передвигались на автомобиле Hyundai черного цвета, о чем свидетельствуют снимки, опубликованные Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: лобовое стекло потрескалось, а капот практически полностью уничтожен.

В результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Известно, что мужчина работал дальнобойщиком и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Наталья работала в одном из образовательных учреждений Нового Оскола. Отмечается, что их 14-летняя дочь была доставлена в больницу с ранениями. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее прокомментировал произошедшее на переправе, заявив, что движение железнодорожного транспорта будет восстановлено до 09:00. Он подчеркнул, что о причинах ЧП расскажут представители правоохранительных органов. Аксенов рекомендовал жителям и гостям Крыма воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативные маршруты. Информацию о ситуации можно получить по телефону горячей линии: 8 (800) 511-80-18.