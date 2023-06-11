Морские дроны ВСУ попытались атаковать корабль Черноморского флота Минобороны РФ сообщило о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Вертолет Ка-32 и средний разведывательный корабль Черноморского флота «Приазовье»

Ночью ВСУ попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами, заявило Минобороны РФ. Атака была отражена, все украинские катера уничтожены, корабль не поврежден, пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. <...> Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным МО, ВСУ попытались атаковать корабль около 01:30. В данный период в небе над центральной частью Черного моря вел разведку беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США.

Корабль «Приазовье» выполнял задачи контроля и обеспечения безопасности по маршрутам газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

24 мая Минобороны РФ сообщало об отражении атаки беспилотных катеров ВСУ по кораблю «Иван Хурс», контролировавшего обстановку в районе трубопроводов в экономической зоне Турции. Все дроны противника уничтожили в 140 километрах северо-восточнее Босфора.