Ночью ВСУ попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами, заявило Минобороны РФ. Атака была отражена, все украинские катера уничтожены, корабль не поврежден, пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.
В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. <...> Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным МО, ВСУ попытались атаковать корабль около 01:30. В данный период в небе над центральной частью Черного моря вел разведку беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США.
Корабль «Приазовье» выполнял задачи контроля и обеспечения безопасности по маршрутам газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
24 мая Минобороны РФ сообщало об отражении атаки беспилотных катеров ВСУ по кораблю «Иван Хурс», контролировавшего обстановку в районе трубопроводов в экономической зоне Турции. Все дроны противника уничтожили в 140 километрах северо-восточнее Босфора.