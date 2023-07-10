В Совфеде заявили, что диверсии на «Крымском мосту» обречены на провал Сенатор Ковитиди заявила, что диверсии на «Крымском мосту» обречены на провал

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Диверсии на «Крымском мосту» обречены на провал, заявила NEWS.ru сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, безопасность транспортного объетка сегодня полностью обеспечена.

Я сама два дня назад приехала из Крыма и могу заверить, что ракеты там не летают. Сегодня безопасность Крымского моста полностью обеспечена. Множество туристов и местных жителей передвигаются через мост, а люди всегда отправляются туда, где безопасно. Город полностью защищен так же, как и мост., — сказала Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что попытка провокации украинскими военными была достойно отражена, поэтому беспокоиться не стоит. По ее словам, власти понимают, что подобные диверсии еще повторятся из-за неудачного контрнаступления ВСУ, однако они также обречены на провал.