Подоляк назвал Крымский мост «незаконным» и пригрозил «недолговечностью»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

Любые российские «незаконные постройки», к которым Киев относит и Крымский мост, недолговечны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Так он высказался после подрыва моста, о котором стало известно рано утром.

Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны... Вне зависимости от причин разрушения, — написал Подоляк.

Два взрыва произошли на Крымском мосту в районе трех часов ночи 17 июля. По данным «РБК-Украина», за произошедшее ответственны Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины. Со ссылкой на источники издание сообщило, что мост был атакован с использованием надводных дронов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель семейной пары. Их дочь была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Ситуацию контролирует министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

По словам сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, конструкции Крымского моста находятся на своих опорах. По ее словам, специалисты восстановят движение поездов по мосту утром 18 июля.