На Украине раскрыли, кто причастен к ЧП на Крымском мосту «РБК-Украина»: атака на Крымский мост — спецоперация военно-морских сил ВСУ и СБУ

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Ночная атака на Крымский мост стала спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. По сообщению агентства, мост атаковали с помощью дронов.

Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать, — сказал один из источников.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщал, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Канал утверждает, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один, в направлении Керчи, просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. В размещенном видеообращении глава региона также подтвердил информацию об их дочери, получившей ранения средней тяжести.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту, причиной которого он назвал ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Характер происшествия он не уточнил. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост. На место ЧП на Крымском мосту выехала специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел.