Минобороны сообщило об уничтожении 16 беспилотников ВСУ в Севастополе

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министерство обороны России подтвердило факт атак украинских беспилотников в Севастополе. По данным ведомства, город обстреливали девять беспилотных летательных средств и семь — морских. Все они были уничтожены кораблями Черноморского флота.

Сегодня в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, — говорится в сообщении.

Что касается морских беспилотников, то четыре из них были уничтожены на внешнем рейде Севастополя, три — на внутреннем.

В Минобороны подчеркнули, что атакованные суда были задействованы в обеспечении безопасности вдоль «зернового коридора». В результате ударов морской тральщик «Иван Голубец» получил незначительные повреждения. Также мелкие дефекты были обнаружены в боносетевом заграждении в бухте Южная.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, корабли Черноморского флота отбивали нападение. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

В Севастополе до 12 ноября продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.