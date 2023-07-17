Стали известны подробности гибели людей на Крымском мосту SHOT: супругов на Крымском мосту убил двигатель машины, влетевший в салон из-за взрыва

Фото: СК РФ

Telegram-канал SHOT сообщает, что погибшие на Крымском мосту муж с женой скончались от удара двигателя, влетевшего в салон машины из-за взрывной волны. Канал уточняет, что третью пассажирку авто — выжившую несовершеннолетнюю девочку — взрывной волной откинуло в лобовое стекло, в котором она застряла и не могла выбраться.

Канал утверждает, что девочка до сих пор не знает, живы ли ее родители, она испытала сильнейший шок и по пути в больницу не могла вспомнить свое имя. По данным SHOT, все тело девочки было в резаных ранах, из нее доставали осколки.

Атака на Крымский мост произошла в районе трех часов ночи 17 июля. Сперва раздался один взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Telegram-каналы писали, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП.

Нападение на Крымский мост прокомментировал в том числе представитель МИД Ирана Насер Канани. По словам дипломата, Тегеран осуждает атаку украинской армии. При этом республика испытывает беспокойство из-за действий, направленных на эскалацию конфликта, отметил Канани.