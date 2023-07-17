МИД Ирана отреагировал на атаку ВСУ по Крымскому мосту Представитель МИД Ирана Канани: атака на Крымский мост подрывает мир и безопасность

Фото: EPA/TASS

официальный представитель МИД Ирана Насер Канани

Иран осуждает атаку ВСУ на Крымский мост и считает ее угрозой для международного мира и безопасности, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани. По его словам, которые приводит ТАСС, эскалация украинского конфликта вызывает беспокойство в Иране.

Любые действия, направленные на эскалацию конфликта на Украине, мы считаем неконструктивными и подрывающими международный мир и безопасность, — заявил Канани.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. В результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ведомстве также заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани, и просевший — в направлении города Керчи, сообщили в ведомстве.