Минобороны показало, как катера ВСУ взлетели на воздух при атаке на ЧФ Минобороны опубликовало видео с кадрами уничтожения морских беспилотников

Фото: МО РФ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотного катера, в ходе его атаки на корабль Черноморского флота «Иван Хурс». По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, катеров было три, все они уничтожены, огонь по беспилотникам велся из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

В ведомстве ранее сообщили, что корабль «Иван Хурс» выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции.

Ранее в Министерстве обороны РФ показали кадры уничтожения украинских диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. По словам Конашенкова, в ходе операции по ликвидации диверсантов было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.

До этого российское военное ведомство разместило видео боевой работы военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в рамках специальной военной операции. Видеоролик демонстрирует спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы с броней толщиной до 20 мм.