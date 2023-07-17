ЧП на Крымском мосту 17 июля. Что случилось, кто погиб, опоры разрушены? Что известно о событиях на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры — автомобильное и железнодорожное движение было остановлено. В результате ЧП известно о двух погибших — супружеской паре из Белгородской области, их дочь пострадала. Туристам рекомендовали не покидать гостиниц, а водителям — пользоваться альтернативным маршрутом через новые территории. Что известно о ЧП на Крымском мосту 17 июля — в материале NEWS.ru

Что известно о ЧП Крымском мосту 17 июля

Глава Крыма Сергей Аксенов в 4.20 по мск сообщил в Telegram-канале о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту было остановлено из-за ЧП, подчеркнул чиновник.

Керченская паромная переправа прекратила работу еще накануне, причины не сообщались.

В Минтрансе РФ уточнили, что на нескольких пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно. Конструкции моста находятся на опорах — они не получили повреждений, утверждают в ведомстве.

Кто погиб в результате ЧП на Крымском мосту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибла супружеская пара: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Известно, что мужчина работал дальнобойщиком и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Они находились в автомобиле, который был в эпицентре ЧП.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей. Самое тяжелое — её родители погибли, папа и мама. Это семья из Новооскольского округа Белгородской области», — подчеркнул Гладков.

Пострадавшую готовят к перевозке санитарной авиацией в Краснодарский край, рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

«Во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Что могло стать причиной ЧП на Крымском мосту

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале обвинил руководство Украины в происшествии на Крымском мосту.

«Сегодня ночью Киев совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. Они не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект», — написал Константинов.

По данным Readovka, для атаки на Крымский мост могли быть задействованы крылатые ракеты и морские беспилотники. Официального подтверждения этой информации нет. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что атака на Крымский мост — совместная операция Службы безопасности Украины (СБУ) и Военно-морского флота страны. Для атаки, предположительно, использовались надводные дроны.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но, в конце концов, это удалось сделать», — говорится в сообщениях украинских СМИ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным Mash, для атаки могли использоваться «модернизированные надводные дроны». У поврежденной опоры были найдены обломки водных мотоциклов, уточнил Telegram-канал.

«На Украине обучались модернизировать водные мотоциклы в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров», — говорится в сообщении Mash. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

Как отреагировали на ЧП на Крымском мосту на Украине

Накануне ЧП на Крымском мосту глава Сухопутных войск Украины Александр Сырский написал в социальных сетях, что для россиян готовится «колыбельная».

Как сообщают украинские СМИ, пресс-секретарь Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать атаку Крымского моста, однако процитировал начальника ГУР Кирилла Буданова.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

«Мы можем только процитировать слова начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова о том, что „Крымский мост является там лишней конструкцией“», — сказал он.

По словам Юсова, ВС РФ используют Крым как крупный логистический хаб для переброски сил и средств вглубь территории Украины. Поэтому «любые логистические проблемы — это дополнительные осложнения» для российской армии, «которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны».

А глава пресс-центра оперкомандование «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что атака на мост якобы могла быть провокацией России, чтобы получить повод для отказа от зерновой сделки. Минобороны эту информацию не комментировало.

Что власти Крыма советуют туристам

Власти Крыма призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, видеообращение которого опубликовано пресс-службой Совмина региона.

«Мы просим наших гостей до дальнейшей информации по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах», — сказал Волченко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму также заявили, что регион обеспечен горюче-смазочными материалами, продуктами и промышленными товарами.

«Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы», — процитировал врио министра промышленной политики Крыма Елену Элекчян советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Как добраться до Крыма после ЧП на мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и пользоваться сухопутным маршрутом через новые территории.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что на альтернативном маршруте действуют три пункта пропуска — Армянск, Джанкой, Перекоп.

«Для проезда по альтернативному маршруту нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль», — сообщил Крючков.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было возобновлено около 9 часов. Первый поезд «Симферополь — Москва» отправился после 5 часов ожидания. Еще четыре поезда: № 396 «Волгоград — Симферополь», № 174 «Москва — Евпатория», № 99 «Ростов — Симферополь», № 177"Москва — Симферополь" — задерживаются.

Когда была предыдущая атака на Крымский мост

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибло четыре человека, два пролета моста были обрушены. В ФСБ России назвали организаторами теракта ГУР Украины и его главу Кирилла Буданова. По данным Следственного комитета, установлено 12 лиц, причастных к взрыву.

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