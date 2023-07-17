Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при ЧП на Крымском мосту девочки Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу в Темрюке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка, пострадавшая в результате ЧП на Крымском мосту, была доставлена в больницу города Темрюк в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в приемном отделении учреждения. По словам врачей, жизни 14-летнего подростка ничего не угрожает. В настоящее время решается вопрос о переводе пострадавшей в реанимационное отделение.

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова также отметила, что подростка могут перевести в другое медицинское учреждение. В частности, врачи планируют перевести ее в краевую клиническую больницу, когда это будет возможно.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Новооскольского округа, 14-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших.

Представители Следственного комитета России по Республике Крым ранее сообщили об отправке специально созданной группы на место ЧП на переправе. В ее состав вошли опытные следователи по расследованию особо важных дел. Власти Крыма рекомендуют туристам и жителям региона воздержаться от поездок по мосту и выбирать альтернативный сухопутный маршрут в целях безопасности.