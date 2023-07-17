Глава парламента Крыма назвал виновных в ЧП на Крымском мосту Глава парламента Крыма Константинов обвинил Украину в ЧП на мосту и пообещал отомстить

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил руководство Украины в происшествии на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и получила ранение средней тяжести несовершеннолетняя девочка. По его словам, которые приводит РИА Новости, виновных в произошедшем ждет «удар возмездия». Он подчеркнул, что организаторы предполагаемого взрыва проигнорировали тот факт, что Крымский мост является гражданским объектом.

Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект, — заявил он.

Ранее стало известно, что в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья, их 14-летняя дочь получила ранения средней степени тяжести. Глава семейства работал дальнобойщиком и был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Наталья работала в одном из образовательных учреждений Нового Оскола.