Курс евро на Московской Бирже поднялся до 102 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро впервые с июля 2023 года превысил 102 рубля, о чем свидетельствуют данные торгов на Московской Бирже. Согласно данным на 09:21 по московскому времени, курс вырос на 0,86% и составляет 102,08 рубля.

Курс доллара в свою очередь вырос на 0,84%, до 90,82 рубля.

Эксперты, опрошенные Банком России, ранее дали усредненные прогнозы курса рубля на весь 2023 год. По мнению специалистов, средний курс доллара составит 81,8 рубля. В свою очередь аналитики, опрошенные изданием «Ведомости», отметили, что властям России нужен курс минимум в 90 рублей для пополнения бюджета. Это обусловлено тем, что чем дороже доллар, тем больше рублей получит Россия при продаже нефти и других товаров.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что в ближайшее время рубль укрепится. По его словам, к концу 2023 года курс может вернуться к показателям 65–70 рублей за доллар. Кроме того, эксперт подчеркнул, что Центробанк России увеличит ключевую ставку от 7,5% до 8%.

Рост курса доллара может привести к подорожанию импортной техники, электроники и автомобилей. По мнению гендиректора компании Smart Engines Владимира Арлазарова, разница в цене составит от 15% до 20%. Это обусловлено не только ростом курса, но и индексацией зарплат сотрудников российских компаний в связи с инфляцией.