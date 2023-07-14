80 или 100 рублей за доллар? Что будет с курсами валют до конца 2023 года Что повлияет на изменения, рассказали аналитики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты из исследования Центробанка ждут, что средний курс доллара за весь этот год составит 81,8 руб. В свою очередь аналитики, опрошенные «Ведомостями», говорят, что властям нужен курс минимум в 90 руб., чтобы залатать все дыры в бюджете. NEWS.ru провел собственное исследование с помощью независимых экономистов, чтобы предсказать движение рубля до конца года.

Какой курс ждут аналитики из исследования Центробанка

Участники опроса Банка России давали усредненные прогнозы курса рубля на весь это год. То есть с учетом его крепких позиций в начале года, падения в середине и всех будущих изменений. И если до этого, в июньском опросе, они говорили о 76,9 руб. за доллар, то теперь резко ухудшили прогноз до 81,8 руб.

Экономисты также снизили ожидания на 2024–2025 годы. В ближайшие два года они ждут среднегодовой курс в районе 85 руб. Это выглядит даже весьма оптимистично с учетом текущих показателей. Впрочем, в июне эксперты и вовсе ставили на 77,9 руб. в 2024 году и на 79,5 руб. в 2025 году.

Что сказали о курсе доллара другие эксперты «Ведомостей»

В свою очередь аналитики, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что властям нужен курс минимум в 90 руб. за доллар для пополнения бюджета. Ведь чем дороже доллар, тем больше рублей при продаже нефти и других товаров за доллары получит Россия.

Аналитик «Финама» Андрей Маслов отметил, что даже сегодня, при долларе за 90 руб. власти сталкиваются с нехваткой доходов от экспорта. И если ситуацию не исправить, то и такой рубль будет недостаточно слабым. Аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Кирилл Горбунов признал, что более резкое ослабление рубля может позволить вывести нефтегазовые доходы по итогам года на базовый уровень в восемь триллионов рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава направления аналитики корпоративного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Виктор Тунев добавлял, что для исполнения прогноза по нефтегазовым доходам нужен не только доллар по 90 рублей, но и средняя стоимость российского экспортного сорта нефти Urals по 60$ за баррель, а также сохраняющийся объем поставок.

Что происходит с доходами России от продажи нефти и газа

Правда, буквально два дня назад стало известно, что цена барреля с отгрузкой как минимум в черноморском порту Новороссийск даже немного превысила уровень 60$. В то же время доходы России от продажи нефти и газа за первое полугодие 2023 года сократились почти вдвое (на 47%, до 3,38 трлн рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но в прошлом году они были выше обычного за счет того, что многие западные страны закупали нефть впрок в преддверии отказа от нее в конце прошлого года. Поэтому по итогу года Минфин ждет, что нефтегазовые доходы все же достигнут базового уровня в 8 трлн руб. Напомним, что нефтегазовые доходы ежегодно дают бюджету страны от трети до половины всех денег.

Что может укрепить рубль

Продажа Центробанком иностранной валюты. Чем больше он купит на нее рублей, тем сильнее повысит на них спрос на рынке и, следовательно, курс нацвалюты.

Повышение ключевой ставки. Банк России дал сигнал о вероятном повышении ключевой ставки уже на ближайшем заседании регулятора, оно пройдет 21 июля, эксперты ждут повышения до 8% с текущих 7,5%. Это сделает рубль более дорогим (как минимум подорожают кредиты в рублях).

Увеличение стоимости нефти. К примеру, нефть может начать расти в цене в связи с соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи. Чем дороже нефть, тем перспективнее выглядят российская экономика и рубль.

Рост цен на газ на фоне подготовки стран к зимнему отопительному сезону.

Уже достигнутые высокие курсы иностранных валют к рублю. Это может ограничить покупки иностранных валют в будущем и стимулировать их коррекцию к рублю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что может ослабить рубль

Увеличение сделок по параллельному импорту — чем больше российские компании будут покупать доллары и евро для закупок за рубежом, тем выше эти валюты будут цениться на бирже.

Рост дефицита бюджета (превышения его расходов над доходами). Чем больше «дыра» в кошельке России, тем меньше веры инвесторов в ее экономику и тем меньше они покупают рубли для инвестиций.

Геополитические и внутриполитические риски, стимулирующие повышенный спрос на иностранную валюту как на защитный актив. К примеру, недавняя попытка мятежа ЧВК «Вагнер» или потенциальные проблемы на фронте.

Повышение процентных ставок центробанками США, Великобритании и Евросоюза, приводящее к удорожанию их валют.

Что говорят аналитики, опрошенные NEWS.ru

О курсе доллара

Директор по коммуникациям оператора майнинговых дата-центров BitRiver Андрей Лобода заявил NEWS.ru, что грядущее повышение ставки ЦБ вряд ли решит проблему рубля. Пока выручка страны от экспорта не вернется к комфортным значениям, российская валюта продолжит сдавать позиции, говорит он: «Во второй половине года мы вряд ли увидим доллар дешевле 80 рублей на фоне продолжающейся политики слабого рубля».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер говорит, что сегодня курс отражает дефицит предложения иновалюты на рынке, а также геополитические и внутриполитические риски. «Но он не учитывает более радужных перспектив роста экспортной выручки и нормализации дефицита бюджета. А мы, закладывая рост сырьевых цен и снижение рисков, и справедливый курс доллара видим ближе к 80, чем к 90», — говорит Зельцер. По его оценке, ЦБ повысит ключевую ставку 21 июля, и это повысит курс рубля. Кроме того, он может вырасти за счет спекуляций на бирже.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что ЦБ действительно поднимет ставку до 8%, а цены на нефть могут подрасти. С другой стороны, он ждет ускорения инфляции и повышения ставки ФРС, что приведет к удорожанию доллара. «Полагаю, что до конца года все же курс рубля будет нисходящим. Хотя осенью возможно плато на уровне 92–95 рублей за доллар», — резюмирует эксперт.

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов ждет, что до конца года рубль останется в диапазоне 90–100 к доллару. Ведь доллар пришел туда, где должен быть с учетом накопленной инфляции: 85–90 руб. сейчас эквивалентно 75 руб. до февраля 2022-го. «При этом, по статистике за последние 10 лет, рубль шесть раз падал одновременно за полгода и за квартал более чем на 10%, но после этого всегда укреплялся в среднем на 3–5%. Краткосрочное укрепление не исключено и сейчас», — добавляет Раманинов.

О курсах евро и юаня

Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций», ждет, что евро во втором полугодии будет ближе к 90 руб. чем к 100, а юань явно — дешевле 12 руб.

Артем Деев из AMarkets полагает, что осенью евро будет стоить до 105 рублей, а юань — не более 12,5 руб.

Сергей Раманинов из «Рынки Деньги Власть» не дает прогноз по евро, но ожидает, что курс юаня до конца года будет в коридоре от 12,5 до 14 руб.

Таким образом, пока можно сделать один промежуточный вывод — у рубля есть шанс на укрепление 21 июля, после повышения ключевой ставки, и, вероятно, в течение пары дней после.

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