Пиво, чипсы, апельсины: что еще подорожает из-за падения рубля Эксперты назвали продукты и напитки, которые могут подорожать из-за роста курса доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За полгода курс доллара к рублю поднялся на 30%, за то же время некоторые продукты, по данным Росстата, стали дороже на 12–125%. В ряде случаев это подорожание объясняется исключительно сезонным фактором. А вот ослабление рубля может привести к повышению стоимости продуктов, которые до сих пор не отличались заметным ростом цен. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Топ-10 самых подорожавших с начала года продуктов

NEWS.ru изучил данные Росстата и узнал, как изменилась стоимость продовольственных товаров за период с января по июнь 2023 года. Вот список продуктов, цены на которые выросли за полгода сильнее всего:

Капуста белокочанная — 125,12% Лук репчатый — 97,33% Морковь — 89,24% Виноград — 53,60% Картофель — 44,50% Свекла столовая — 38,58% Груши — 33,66% Лимоны — 32,04% Яблоки — 20,84% Сахар-песок — 12,54%

Также рост выше инфляции (от 4% до 11%) показали чеснок, свежая зелень, куры (замороженные и охлажденные), отечественное игристое вино, бананы, сливочное мороженое и сдобные булочные изделия.

Важно: по многим позициям рост цен объясняется исключительно сезонным фактором и не зависит (или очень мало зависит) от динамики курса валют.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выросли за это время курсы доллара и евро

За полгода курс доллара вырос к рублю на 30% (с 69,9 до 90,9 руб.), только с начала июня — на 12%. Курс, евро подскочил на 35% с января (с 74,3 до 100,92 руб.) и на 16,6% чуть менее чем за полтора месяца.

Резкое падение случилось в конце июня — после попытки вооруженного мятежа в России. 26 июня курс доллара подскочил выше 87 руб., евро — превышал 95 руб. Через несколько дней доллар стоил уже 89 руб., а за евро давали 97 руб. Выше этих уровней валюты торговались лишь в марте прошлого года, сразу после начала спецоперации на Украине.

6 июля доллар поднялся выше 94 руб., а евро в моменте пробил рекордную отметку в 102 руб. Правда, затем курсы валюты несколько снизились.

Какие продукты подорожают из-за ослабления рубля

Мясо, пиво и кофе

По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, ослабление рубля может спровоцировать (и уже провоцирует) рост цен на мясо птицы. «Волна подорожания началась в последнюю неделю мая, когда мясо кур подорожало на 1,07%, и это лидер по росту цен в последнее время не только среди мясной продукции, но и среди остальных продовольственных товаров», — говорит она.

По словам Лебединской, проблема связана с необходимостью закупки комбикормов и яиц для поддержания поголовья — и то и другое импортируется. По этой же причине будет дорожать молочная продукция, в том числе сыр и масло. Рост цен на курятину «подтянет» цены на колбасную продукцию, считает эксперт.

Помимо этого, рост курса доллара может привести к повышению цен на кофе и пиво. «В Россию кофе в основном поставляется из Вьетнама и Индии. А во Вьетнаме к тому же в этом году было собрано меньше всего кофе, и именно сорта робуста, из которого преимущественно и делают растворимый кофе», — объясняет Лебединская.

В зоне риска — пиво отечественного производства: из-за роста цен на зерно к осени оно может подорожать на 10–20%. «Все привязано к рублю, и зерно тоже. Чем привлекательнее экспорт, тем выше цены на внутреннем рынке в силу недостатка зерна на нем, отсюда и рост цен на пиво и другие зерносодержащие продукты», — говорит Лебединская.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чипсы и морепродукты

Снижение курса рубля может негативно сказаться на стоимости чипсов, некоторых видов креветок и рыбы, а также деликатесов — осьминогов и устриц, считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. По его словам, в этих категориях все еще велика доля импорта, а потому они больше зависят от курса валют.

«Могут подорожать консервы из горбуши и атлантической сельди. И некоторые сорта чая и элитного алкоголя. Но это повышение цен будет незначительным, поскольку проводимая правительством политика импортозамещения начала давать свои плоды», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Бананы и апельсины

Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов — бананов, цитрусовых, манго, прочих экзотических фруктов, говорит генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, Россия, за исключением отдельных месяцев года, практически полностью обеспечивает себя всеми основными видами овощей, а вот с фруктами ситуация сложнее. «Единственное, что мы производим постоянно и в достаточном количестве, — это яблоки», — говорит он.

Впрочем, признает эксперт, летом сильного подорожания завозных фруктов не будет, поскольку в это время высоко предложение сезонных фруктов и ягод в России. Последствия роста курса доллара мы увидим, скорее всего, не раньше сентября. Импортные фрукты могут подорожать на 12–15%, прогнозирует Плугов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем слабый рубль поможет российским производителям

По слова Плугова, падение курса рубля позитивно сказывается на продовольственной безопасности страны. Он приводит в пример дефолт и девальвацию рубля 1998 года, ставшие стимулом для развития отечественного птицеводства. «Рост цен на зарубежные фрукты будет способствовать потреблению тех же отечественных яблок, как это уже было в марте — мае 2022 года», — говорит эксперт.

Садоводство активно развивается, производство яблок в России выходит на рекордный уровень, прирост колоссальный, добавляет он.

Какие прогнозы о подорожании продуктов давали раньше

Еще в апреле эксперты предупреждали, что подорожание продуктов неизбежно. Ведь курс рубля — один из важных факторов, влияющих на цены. Из-за ослабления российской валюты, как правило, начинают дорожать импортные товары. В продуктах питания может быть как прямой импорт (когда товар доставляется из другого государства), так и частичный, когда производимый в России продукт зависит от импортного сырья, материалов, других составляющих.

В апреле эксперты прогнозировали рост цен на алкоголь иностранного производства, чай и кофе, морепродукты, итальянские макароны, южные фрукты и экзотические продукты, такие как фунчоза, соевый соус, манго.

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