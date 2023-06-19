Поставки российской нефти в Евросоюз рухнули Евростат: объем поставок нефти и нефтепродуктов из РФ за месяц сократился до 1,4 млн тонн

В марте текущего года объем импорта нефти и нефтепродуктов из России в страны Евросоюза (ЕС) сократился до 1,4 миллиона тонн, передает европейское статистическое агентство Евростат. По сравнению со средним месячным объемом в период с 2019 по 2022 год (15,2 миллиона тонн) закупки российского топлива в марте сократились на 90 процентов.

Однако полного прекращения импорта нефти из России не произошло, поскольку санкции предусматривают исключения, позволяющие ограниченный импорт нефти при выполнении определенных условий, отметили в Евростате.

В декабре 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть и установил ценовой лимит в 60 долларов за баррель. Перед введением этих ограничений ЕС начал закупать энергетические ресурсы у альтернативных поставщиков и после введения эмбарго усилил процесс диверсификации источников импорта.

Ранее японское издание Nikkei Asia сообщило, что наращивание поставок российской нефти в Индию позволило предотвратить глобальный экономический кризис. По мнению обозревателей, отказ Индии от старых поставщиков неожиданно стал «спасением для Европы», освободив для нее больше нефти из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака.