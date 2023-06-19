Стало известно, как Индия «спасла мир» Nikkei Asia: увеличение поставок российской нефти в Индию помогло предотвратить глобальный кризис

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Наращивание поставок российской нефти в Индию позволило предотвратить глобальный экономический кризис, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Nikkei Asia. По мнению обозревателей, отказ Индии от старых поставщиков неожиданно стал «спасением для Европы», освободив для нее больше нефти из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака.

В то время как Индия резко увеличила импорт из России, ее закупки у других крупных поставщиков сократились, высвободив больше нефти для стран Европы и других стран. <...> Эти страны, по-видимому, увеличили экспорт в другие страны, кроме Индии, включая членов G7 и ЕС, — пояснили обозреватели.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что Россия шестой месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. По данным аналитиков организации Vortexa, в марте Индия получала от РФ 1,64 млн баррелей сырья в день, что составляет 34% общего объема поставок нефти в страну.

16 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу стоит принять жесткие меры против продажи Индией бензина и дизельного топлива, сделанного из российской нефти. Он счел такой способ заработка обходом введенных против Москвы санкций.