Названа страна, которая поставила больше всех нефти Индии Bloomberg: Россия полгода подряд является главным поставщиком нефти в Индию

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Россия шестой месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование организации Vortexa, отслеживающей энергетические грузы. По данным аналитиков, в марте Индия получала от РФ 1,64 млн баррелей сырья в день, что составляет 34% от общего объема поставок нефти в страну.

Исследователи подчеркивают, что повышенный спрос на российскую нефть со стороны Дели обусловлен относительно низкими ценами: Москва продает ее со значительными скидками. Помимо России, в список лидеров по объемам импорта нефти в марте вошли Саудовская Аравия (0,99 млн баррелей в сутки) и Ирак (0,82 млн баррелей), а также Объединенные Арабские Эмираты и США.

Ранее Bloomberg сообщал, что Индия не будет нарушать введенные Западом санкции против России, в числе которых потолок цен на нефть из РФ. Официально индийские власти не заявляли о поддержке антироссийских рестрикций, но, по данным одного из источников агентства, в кулуарах саммита G-20 Дели подробно объяснил свою позицию представителям США и других стран «Большой семерки», и последние остались довольны.