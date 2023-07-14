В Центробанке предсказали рост зарплат к 2025 году Аналитики ЦБ предсказали рост зарплат на 4,2% к 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики Центробанка России предсказали рост зарплат к 2025 году на 4,2%. Таким образом, этот показатель, согласно прогнозам, увеличится на 9,3% относительно 2021 года. Прогноз был опубликован на сайте регулятора. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя ситуацию «Парламентской газете», отметил, что данные выглядят достаточно точными с учетом стабилизации обстановки в России. Он подчеркнул, что на фоне роста объемов производства зарплаты людей также увеличиваются.

Обстановка в стране стабилизировалась. В том плане, что объемы производства растут. Продукция, особенно вторичного передела, то есть высокой переработки, растет хорошими темпами. К тому же Центробанк не печатает деньги и держит макроэкономическую ситуацию под контролем с точки зрения финансового баланса, — пояснил парламентарий.

По мнению экспертов, средняя ключевая ставка в 2023–2025 годах составит 6% годовых. При этом рост валового внутреннего продукта (ВВП) окажется выше, чем предполагалось изначально. Инфляция в 2023 году может превысить прогнозируемый до этого показатель и составить 5,7% вместо 5,5%. К 2025 году при этом он достигнет 4%.

При этом в ближайшие два года, как считают аналитики, рубль ослабнет. В 2024 и 2025 году его курс составит 85 рублей по отношению к доллару. Цены на нефть марки Urals останутся без существенных изменений: в 2023 году баррель будет стоит $57, а в 2024–2025 годах цена поднимется до $60.

В Центробанке ранее сообщили, что объем внешнего долга России с начала 2023 года сократился на $33 млрд и составляет $347,7 млрд. По данным регулятора, этот показатель — самый низкий за последние 17 лет.