В России впервые за год могут поднять ключевую ставку Замглавы ЦБ России Заботкин допустил повышение ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин допустил, что впервые за год ключевую ставку могут поднять, сообщает РИА Новости. По его словам, на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ не исключается принятие такого решения.

На предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной, — сказал Заботкин.

Он напомнил, что ключевая ставка не менялась с сентября 2022 года. По словам экономиста, это достаточно длительный промежуток времени, поскольку ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала пониманию и прогнозу ЦБ РФ мер, необходимых для стабилизации инфляции на уровне 4%.

Вместе с тем Заботкин отметил, что баланс рисков всё в большей степени смещен в проинфляционную сторону. Он указал на расширение внутреннего спроса и со стороны частного сектора, и со стороны госсектора, а также на ускорение кредитования в последние месяцы.

В начале июня Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции.