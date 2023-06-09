ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает регулятор. При этом ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции.

В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, — говорится в сообщении.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в случае ускорения инфляции регулятор может поднять ключевую ставку. По ее словам, вопрос при необходимости может быть рассмотрен на ближайших заседаниях совета директоров.

Глава ЦБ подчеркнула, что в 2023 году ожидается продолжение восстановления экономики.