Стоит ли покупать авто сейчас: как подорожают машины после падения рубля Если планируете купить автомобиль, лучше сделать это прямо сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале июля 2023 года курс евро на бирже превысил отметку в 102 руб., хотя еще в начале года он был на уровне 73–75 руб. Как падение рубля может отразиться на стоимости автомобилей, имеет ли смысл покупать прямо сейчас или можно немного подождать и сколько в будущем будут стоить новые машины — в материале NEWS.ru.

За 6 месяцев 2023 года российский авторынок увеличился на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего в стране было продано 428 308 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (включая модели, которые были завезены альтернативным путем).

При этом за последний год структура российского авторынка кардинально поменялась. Если раньше активную роль у нас играли японские, европейские и корейские автомобильные компании, то сейчас рынок захватили китайские марки. По данным Auto.ru, за прошлые 12 месяцев в России появилось сразу 14 новых брендов: некоторые из них организовали сборку машин в России (BAIC, SWM и Kaiyi), другие завозят к нам автомобили из Поднебесной. Причем появились у нас не только производители машин массового сегмента, но и компании, которые специализируются на премиальных моделях и электрокарах (Hongqi, Skywell, Voyah).

Сколько сейчас стоят автомобили в России

За последние 2,5 года средневзвешенные цены на автомобили в России увеличились на миллион рублей. Если в 2020 году среднестатистический автомобиль стоил 1,68 млн руб., то в июле 2023 года речь идет уже о 2,68 млн руб. При этом в 2021 году машины подорожали на 18%, в 2022 году — на 20%, а за первую половину этого года рост цен уже составил 12%.

«Но нужно понимать, что эта средневзвешенная цена учитывает изменение структуры рынка. Вырастает доля Китая, у которого все машины ушли в категорию 2–3 млн руб. И это тянет рост средневзвешенной цены вверх», — пояснил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Кстати, средневзвешенная цена китайского автомобиля сейчас — 3,1 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще повлияет на рост стоимости машин

Помимо падения курса рубля есть еще одна причина, почему автомобили могут подорожать. Особенно те, что импортируются в Россию. С 1 августа 2023 года в России резко увеличивается так называемый утилизационный сбор, который нужно платить при ввозе автомобиля из-за рубежа. Он вырастет в 1,7–3,7 раза для легковых машин в зависимости от объема двигателя, в 2,5–3,4 раза — для LCV, в 1,7 раза — для грузовиков, в 2,2–4,8 раза — для автобусов и сразу в 8,7 раза — для электробусов (для легковых электромобилей сбор не увеличится).

В результате при ввозе в страну легковой машины с объемом двигателя до 1 литра придется платить сбор в размере 81,2 тыс. руб. (плюс традиционные таможенные пошлины), для машины с мотором 2–3 литра — 300 тыс. руб., а для авто с агрегатом объемом свыше 3 литров введены фактически заградительные сборы — 844 тыс. руб. (от 3 до 3,5 литра — 970 тыс. руб., а если мотор больше 3,5 литра, то плата составит и вовсе 1,2 млн руб.).

Правда, пока есть лазейка для частных лиц — один раз в год можно ввезти автомобиль с объемом двигателя до 3 литров и оформить его на себя. В этом случае ставка утильсбора останется, как и раньше, чисто символической — от 3,4 до 5,2 тыс. руб. (если машина имеет мотор большего объема, то платить придется по полной программе).

В российский Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) уже высказали свою озабоченность введением новых ставок утильсбора и просят отложить их вступление. Там опасаются, что из-за этого вырастут цены на машины и продажи резко сократятся. «Авторынок останется незаполненным (по-прежнему будет ощущаться дефицит. -- NEWS.ru), транспортные средства вынужденно увеличатся в цене в примерном диапазоне 120–600 тыс. руб., что негативно скажется на покупательской способности населения и объеме спроса», — сказано в открытом письме, которое РОАД направила премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Что уже подорожало и еще подорожает

Пока автомобильные компании не начали массово переписывать ценники на машины. Однако движение в этом направлении уже началось. Если еще недавно собираемый в Калининграде седан Kaiyi E5 можно было купить за 1 959 000 руб. в комплектации Luxury, то сейчас за модель просят от 2 035 000 руб., а Kaiyi E5 в версии Luxury+ стоит от 2 076 000 (было 1 999 000 руб.). То есть подорожание составило 76–77 тыс. руб.

Выросли цены и на автомобили марки BAIC, которые также собирают в Калининграде на мощностях завода «Автотор». Если еще в начале лета за седан BAIC U5 Plus просили 1 699 900 руб., то сейчас минимальная цена составляет 1 766 900. То есть машина подорожала на 67 тыс. руб., или примерно на 4%. Прибавил в цене и кроссовер BAIC X35: было 1 699 900 руб., а стало 1 765 900 руб. Сильнее всего выросли цена на BAIC BJ40, который скоро начнут делать в России. Изначально было заявлено, что он будет стоить от 3 759 900 руб., однако сейчас минимальная цена увеличилась до 3 906 900 руб.

Остальные автомобильные компании пока не объявили о повышении цен. Но если курс рубля закрепится на рубеже выше 100 рублей, то это рано или поздно произойдет. Хотя первыми на себе изменение валютного курса почувствуют покупатели машин, которые завозятся в Россию по системе параллельного импорта. «Быстро будут меняться цены на „альтернативки“, сразу в соответствии с курсами. А вот дистрибьюторы будут себя немножко по-другому вести и сдерживать быстрые колебания», — пояснил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли автомобили подешеветь при падении курса

Некоторые эксперты предсказывают, что после резкого падение курса рубля на валютном рынке обязательно будет коррекция и рубль частично восстановит свои позиции. Например, генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко рассказала NEWS.ru, что рубль может заметно укрепиться в ближайшее время. «Инвестировать на пиковых значениях в иностранную валюту, к тому же токсичную, это вряд ли хорошая идея. После резкого роста доллара и евро стоит ожидать коррекции — до 30% от нынешних уровней», — заявила Проценко.

Однако участники автомобильного рынка полагают, что даже при росте курса рубля ждать снижения цен на машины не стоит. «Я недавно наткнулся на график, где мы показывали цены на автомобили в 2017 году. И были охи и ахи, какие же дорогие стали автомобили в 2017 году — плюс 40% к 2014 году. И какой дорогой Skoda Kodiak за 2,2 млн руб. Сейчас новый Kodiak за 2,2 млн руб. не представить. Я 20 лет в статистике, и 20 лет цены на автомобили растут, растут, растут», — пояснил Сергей Целиков.

«В ситуациях неопределенности, подобных текущей, с непредсказуемым падением курса рубля относительно других валют, цены всегда будут расти. Дилерским предприятиям будет выгоднее подождать чуть дольше, если потребуется, но всё равно в итоге продать автомобиль за большую сумму. Лично я в настоящий момент не вижу никаких предпосылок для снижения цен — ни экономических, ни геополитических, ни индустриальных», — рассказал NEWS.ru независимый автомобильный эксперт Тимур Алиев.

Будут ли дорожать российские автомобили

В настоящий момент Lada являются самыми дешевыми автомобилями на рынке — базовая версия Lada Granta стоит от 692 300 руб., а за обновленную версию Vesta просят от 1 239 900 руб. Руководство Волжского автозавода не раз говорило, что те модели, которые выпускаются сейчас в Тольятти, имеют максимально высокий уровень локализации. Однако падение курса рубля отразится и на стоимости российских машин — глава АвтоВАЗа уже предупреждает об этом.

«Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков комплектующих, различных узлов. И даже если, условно говоря, мы имеем дело с российскими юридическими лицами, то субкомпоненты, материалы, сырье во многом они получают из-за рубежа. Поэтому влияние определенное оказывается. Какое и с каким лагом с точки зрения подписанных контрактов — здесь надо анализировать в конкретный момент, для конкретной модели. Но то, что это влияние будет, это безусловно так. Это реалии нашей экономической жизни, — рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах выставки „Иннопром“. — На ценах это может отразиться в ближайшие месяцы, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с ценами на подержанные автомобили

Продажи машин на вторичном рынке в 2023 году стабильно растут. Например, по данным агентства «Автостат», за первые 6 месяцев 2023 года в России было продано более 2,87 млн подержанных авто, что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

Цены на вторичном рынке пока остаются стабильными, однако и они уже пришли в движение. Так, аналитики компании «Открытие Авто» и Haraba уверяют, что начиная с 24 июня (а именно тогда началось падение рубля к мировым валютам) популярные европейские автомобили в возрасте до 3 лет в Москве и Подмосковье подорожали на 3–4%.

Активнее всех остальных успели вырасти средние цены на седаны BMW 3-серии. По итогам июня за эту машину стали в среднем просить 3,82 млн руб., это на 145 тыс. руб. (на 4,2%) больше, чем в мае. В топ-3 подорожавших моделей вошел еще один «баварец» — кроссовер X5. Его масштабы цен традиционно больше, потому и подорожание составило почти 280 тыс. руб. (+3,2%). В столь представительной кампании оказалась и все еще очень востребованная Skoda Octavia — 1,96 млн руб. (+3,2%). В диапазоне 1–2% цены выросли на Mercedes-Benz Е-класса, Mazda СX-5, Renault Duster, Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser, рассказали в «Открытие Авто».

Читайте также:

Откажитесь от лишних опций: как сэкономить на покупке нового автомобиля

9 самых продаваемых кроссоверов в 2023 году: почему покупают, сколько стоят



Пять рамных внедорожников до 3 млн: эти авто покупают с большим пробегом



Volkswagen, Nissan, Toyota: кому достались автозаводы, что будут выпускать