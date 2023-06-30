ЦБ может повысить ключевую ставку: как это повлияет на курс рубля Эксперты предположили, что она вырастет на 0,25–0,5 процентных пункта

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В Центробанке начиная с мая намекают на повышение ключевой ставки. Такое решение может привести к росту ставок по кредитам и вкладам, укреплению курса рубля и повышению доходности будущих облигаций. Насколько в этот раз вырастет ставка ЦБ и повлияет ли это на все указанные показатели, разбирался NEWS.ru.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и под который они могут положить в него свои деньги на депозиты.

Работает это так: коммерческий банк берет кредит у ЦБ под размер ключевой ставки (в настоящий момент это 7,5%). Далее коммерческий банк выдает кредиты гражданам и компаниям, но уже под более высокий процент, то есть с наценкой. На этой разнице процентов банки и зарабатывают. Поэтому между ключевой ставкой ЦБ, кредитами и вкладами коммерческих банков есть прямая связь.

Банк России также использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию. Если регулятор ее поднимает, обычные банки тоже поднимают ставки по кредитам, а рубли для обычных граждан и бизнеса, в том числе иностранного, становятся дороже. Таким образом российская валюта укрепляется по отношению к иностранным, инфляция замедляется.

Что сейчас делают и чего ждут в ЦБ

11 мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в случае ускорения инфляции. Затем, 1 июня, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов предупредил, что летом инфляция может ускориться, и NEWS.ru уже рассказывал, какие продукты и на сколько из-за этого подорожают.

Несмотря на это, 9 июня ЦБ в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но Набиуллина вновь сказала: для удержания инфляции на ближайших заседаниях ее могут поднять. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что на следующем заседании 21 июля Центробанк все-таки это сделает.

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Насколько могут поднять ключевую ставку

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ждет роста инфляции к концу года. А значит, факторов для сохранения или уменьшения ключевой ставки больше нет, а вот для повышения — предостаточно. «Это и инфляция, и рост ставок долгового рынка, и девальвация рубля. Причем все факторы имеют тесную причинно- следственную связь», — говорит Зельцер.

Поэтому он прогнозирует рост ключевой ставки 21 июля минимум на 0,25 процентного пункта, но допускает и шаг в 0,5 процентного пункта. То есть она может вырасти до 7,75–8%.

Той же точки зрения придерживается и экономист Денис Ракша: «Сначала я думал, что все обойдется символическим повышением на 0,25 процентных пункта. Но судя по тому, что ЦБ начал сильно заранее всех предупреждать, он рассматривает возможность более радикального повышения — как минимум на 0,5 процентных пункта».

Как повышение ставки повлияет на курс рубля

Изменение ключевой ставки до введения крупномасштабных санкций против России могло сильно влиять на курс рубля. Когда ставка снижалась, банкам становилось выгодно избавляться от дешевеющих рублей, и они начинали скупать на них иностранную валюту. В результате спрос на рубль и его курс падал. Когда же ставка росла, покупать иностранную валюту становилось уже не так выгодно. В результате спекулянты закупали дорожающие рубли, повышая тем самым их курс. К тому же ставки по кредитам в рублях росли вслед за ключевой, и это опять же делало рубль менее доступным и более дорогим.

Но из-за санкций ЦБ ввел жесткие ограничения на вывод из России иностранной валюты, и теперь на курс они влияют сильнее, чем ключевая ставка. Также на нем могут сказаться нефтяные цены и обстановка в стране — так, рубль в очередной раз рухнул после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Тем не менее повышение ставки ЦБ повысит привлекательность рубля, говорит финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Но далеко не факт, что это приведет к резкому росту спроса на рубль и на его курс в сегодняшних непростых условиях, добавляет он.

Михаил Зельцер же считает, что влияние повышения ставки ЦБ на рубль должно быть положительным: «Ожидания сводятся к восстановлению рубля в начале второго полугодия в сторону 80». Ранее NEWS.ru также публиковал прогнозы экспертов о курсах валют на июль.

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Как из-за этого могут измениться ставки по банковским вкладам

Ставки по вкладам в целом коррелируют с траекторией ключевой ставки ЦБ. Поэтому при повышении ключевой ставки средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков наверняка достигнет ожидаемого в «БКС Мир инвестиций» уровня в 8%, говорит Михаил Зельцер. Сейчас она составляет 7,83% годовых.

Денис Ракша, в свою очередь, отмечает, что сейчас банкам не очень нужны деньги на депозитах. Поэтому и ставки по ним они могут не поднять.

Поменяются ли ставки по кредитам и ипотеке

Михаил Зельцер считает, что ставки по кредитам тоже вырастут, и их повышение будет «несколько выше», чем повышение ключевой ставки.

Владислав Антонов из BitRiver отмечает, что при росте ключевой ставки до 7,75–8% ставки по разным видам кредитов уверенно превысят двузначный показатель. «Сегодня кредитование населения и бизнеса в среднем на 2–2,5 процентных пункта выше ключевой ставки», — говорит он.

Денис Ракша считает, что в среднем коммерческие банки поднимут свои ставки тоже на 0,25–0,5 процентных пункта — аналогично тому, как ЦБ поднимет ключевую. Но эксперт напомнил: главным фактором для банков все-таки остается надежность и не закредитованность заемщиков. Чем платежеспособнее клиент и чем выше его рейтинг, тем выгоднее будет ставка, напоминает экономист. Кроме того, некоторые банки могут не поднять ставки по кредитам вообще, если поймут, что спрос на них и без того низкий.

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Изменится ли что-то для покупателей облигаций

Чтобы облигации представляли интерес для инвесторов, предлагаемая по ним доходность должна быть выше, чем ключевая ставка. Поэтому их называют более выгодным инструментом вложения денег, чем банковские вклады. И свежевыпущенные после очередного повышения ключевой ставки облигации будут обещать бóльший процент. В то же время выпущенные до повышения ключевой ставки облигации будут дешеветь на рынке, и их приобретение тоже может оказаться выгодным.

Зельцер отмечает, что после заседания ЦБ 21 июля «может появиться интересный момент для покупки подешевевших бумаг».

Что же касается тех облигаций, которые государство выпустит уже после повышения ключевой ставки, то теоретически нижняя граница их доходности будет равна уровню ставки ЦБ, то есть 7,75–8%, говорит Ракша. Но если стране нужно будет больше денег (а с учетом роста дефицита бюджета это так), она выпустит и куда более выгодные облигации.

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